По данным «СЭ», в качестве кандидатов на судейство матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА рассматриваются арбитры из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону — 48-летний Владислав Безбородов и 36-летний Сергей Иванов.

Оба — судьи ФИФА, оба входят в число самых опытных рефери РПЛ. Безбородов — рекордсмен чемпионатов России, у него 240 игр, у Иванова — 144. Петербуржец трижды судил матчи премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, дважды выигрывали красно-белые (1:0 и 2:1), однажды — красно-синие (2:1). У Иванова одна такая встреча в Кубке, спартаковцы оказались сильнее (3:2).

Теоретически еще одним кандидатом мог бы стать Сергей Карасев, но он в среду судит кубковую игру с участием армейцев — «Локомотив» — ЦСКА.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

(Александр Бобров)