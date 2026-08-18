Спортивный директор «Локомотива» Ульянов отказался отвечать на вопросы о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов не стал отвечать на вопросы по поводу возможного перехода полузащитника команды Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что 21-летний футболист в среду или четверг прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем». Во вторник Батраков приехал с командой в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Можно пару вопросов? — обратился корреспондент к Ульянову при заселании «Локомотива» в отель в Ростове-на-Дону.

— Нет.

— Правда, что Батраков переходит...

— Я говорю «Нет», ты говоришь «Правда...»

— Правда, что он переходит?

— Я говорю «Нет». Нет, вопросы не обсуждаю.

— Сегодня — последняя его игра? — спросил без ответа корреспондент.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2029 года.