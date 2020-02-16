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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»

15:35
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«Краснодар» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч забил Илья Воротников.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0 (0:0)

Гол: Воротников, 57.

«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин, Черников, Жигулев, Уткин (Сперцян, 80), Стоцкий, Кайю (Литвинов, 61), Кутовой, Воротников, Онугха (Халназаров, 38).

«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Бурлак, Полуяхтов, Лысцов, Анюков, Евинов, Кабутов, Гацкан, Иванов, Тимофеев (Антон, 30. Мияйлович, 60), Голенков.

Предупреждение: Бородин, 55.

16 февраля. Марбелья. Стадион «Dama de Noche».

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