Сразу пять команд набрали в первых семи турах чемпионата России по 14 очков. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.

Лучший результат в этой пятерке имеет «Краснодар», набравший по одному баллу в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом». Остальные претенденты имеют в активе по одному очку («Зенит» и «Локо» добились ничьих с «Краснодаром», «Спартак» и «Ростов» не выявили победителя в очной встрече).

Очки, набранные пятеркой лидеров в очных матчах

И В Н П М О 1. Краснодар 2 0 2 0 2-2 2 2. Спартак 1 0 1 0 2-2 1 Ростов 1 0 1 0 2-2 1 4. Локомотив 1 0 1 0 1-1 1 Зенит 1 0 1 0 1-1 1

«Спартак» и «Ростов», сыгравшие вничью 2:2, опережают «Зенит» и «Локомотив» (1:1) за счет большего количества голов в очных встречах. Красно-белые располагаются выше дончан, благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов («+3» против «+2»), а «Локомотив» обгоняет «Зенит» по общему числу голов при равной разности. (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И В Н П М О 1. Краснодар 7 4 2 1 11-5 14 2. Спартак 7 4 2 1 10-7 14 3. Ростов 7 4 2 1 12-10 14 4. Локомотив 7 4 2 1 12-6 14 5. Зенит 7 4 2 1 9-3 14

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр