«Краснодар» — лидер, «Спартак» — второй. Уникальная ситуация в таблице
Сразу пять команд набрали в первых семи турах чемпионата России по 14 очков. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.
Лучший результат в этой пятерке имеет «Краснодар», набравший по одному баллу в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом». Остальные претенденты имеют в активе по одному очку («Зенит» и «Локо» добились ничьих с «Краснодаром», «Спартак» и «Ростов» не выявили победителя в очной встрече).
Очки, набранные пятеркой лидеров в очных матчах
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
2. Спартак
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
4. Локомотив
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
«Спартак» и «Ростов», сыгравшие вничью 2:2, опережают «Зенит» и «Локомотив» (1:1) за счет большего количества голов в очных встречах. Красно-белые располагаются выше дончан, благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов («+3» против «+2»), а «Локомотив» обгоняет «Зенит» по общему числу голов при равной разности. (Кирилл Бурдаков)
Турнирная таблица чемпионата на данный момент
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
7
|
4
|
2
|
1
|
11-5
|
14
|
2. Спартак
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10-7
|
14
|
3. Ростов
|
7
|
4
|
2
|
1
|
12-10
|
14
|
4. Локомотив
|
7
|
4
|
2
|
1
|
12-6
|
14
|
5. Зенит
|
7
|
4
|
2
|
1
|
9-3
|
14
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр