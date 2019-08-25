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«Краснодар» — лидер, «Спартак» — второй. Уникальная ситуация в таблице

21:20
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. Фото Виталий Тимкив
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. Фото Виталий Тимкив
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Сразу пять команд набрали в первых семи турах чемпионата России по 14 очков. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.

Лучший результат в этой пятерке имеет «Краснодар», набравший по одному баллу в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом». Остальные претенденты имеют в активе по одному очку («Зенит» и «Локо» добились ничьих с «Краснодаром», «Спартак» и «Ростов» не выявили победителя в очной встрече).

Очки, набранные пятеркой лидеров в очных матчах

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

2

0

2

0

2-2

2

2. Спартак

1

0

1

0

2-2

1

Ростов

1

0

1

0

2-2

1

4. Локомотив

1

0

1

0

1-1

1

Зенит

1

0

1

0

1-1

1

«Спартак» и «Ростов», сыгравшие вничью 2:2, опережают «Зенит» и «Локомотив» (1:1) за счет большего количества голов в очных встречах. Красно-белые располагаются выше дончан, благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов («+3» против «+2»), а «Локомотив» обгоняет «Зенит» по общему числу голов при равной разности. (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

7

4

2

1

11-5

14

2. Спартак

7

4

2

1

10-7

14

3. Ростов

7

4

2

1

12-10

14

4. Локомотив

7

4

2

1

12-6

14

5. Зенит

7

4

2

1

9-3

14

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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