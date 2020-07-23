Комментатор «Матч ТВ» Генич сообщил: Джикия «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Спартак», сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

— Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак», — написал Генич в Instagram. Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с лета 2019 года. До этого 19-летний грузин провел весеннюю часть сезона-2018/19 за «Локомотив», но руководство клуба не смогло подписать игрока на постоянную основу.

В минувшем сезоне Кварацхелия провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал 4 результативные передачи.