Кокорин попросил дать ему возможность вернуться в спорт и доказать, что он не преступник

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выступил с речью на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда по делу об участии в двух драках в центре столицы осенью 2018-го.

– Много всего интересного происходило. Хочется попросить вас по-человечески: дать возможность вернуться в спорт, восстановить здоровье, увидеть родителей и семью. Наверное, нет смысла рассказывать, как все происходило все эти 8 месяцев, с разбора нашего дела. Просто обращаюсь по-человечески. Если есть шанс дайте исправиться, доказать, что мы не преступники, чтобы не отправляться непонятно куда, заниматься непонятно чем.

Все, что от нас зависело, мы предоставили. Все наши показания начиная с первого допроса мы не поменяли, никуда скрываться не собирались, помогали следствию. Когда прокурор заявляет, что смысла разбирать материалы дела мы не видим. 8 месяцев все доказательства, все свидетели… не знаю, сколько нужно свидетелей. По 10 человек говорят об одном и том же, но нам все равно не верят, и мы все совершили первые. Это доказывает видео.

Я-то знаю, как у нас все происходило, и почему он оговорил нас мне понятно. Он сам уже подтверждает, что может быть, он ошибся. И мы, 100 человек, сидим и разбираем то, как он ошибся. Достаточно 2 видео посмотреть! За три дня экспертизу сделали, а мы 6 месяцев сидим изучаем. Хочется справедливости. И выйти, конечно, наконец-то. У меня все.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!