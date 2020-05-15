Кириченко уверен, что Семин будет востребован после ухода из «Локомотива»
04:13
Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что Юрий Семин быстро найдет себе новый клуб. «Локомотив» не собирается продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.
— Этот этап работы Юрия Павловича в «Локомотиве» можно оценить как очень удачный, — цитируют «Известия» Кириченко. — До его прихода «железнодорожники» давно не имели значительных успехов. Семин — очень опытный тренер, который дает результат. Думаю, после ухода из «Локомотива» он будет востребован.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1011289/sevastian-terletckii/iurii-plach-kak-izmenitsia-lokomotiv-posle-ukhoda-semina
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