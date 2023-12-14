Канчельскис отметил игру Файзуллаева в ЦСКА в этом сезоне

«Каких-то прям сенсационных событий в первой части сезона не произошло. «Зенит» сыграл чуть хуже, чем от него ожидали, «Краснодар» — чуть лучше. «Спартак» показал ровно то, к чему приучил болельщиков в последние годы — яркий старт, а дальше спад.

Из игроков больше всех запомнился Файзуллаев, он прямо феерит в РПЛ. Наверное, его можно назвать главным открытием первой части сезона», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 4 миллионов евро.