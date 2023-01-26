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Канчельскис допустил, что у Дзюбы может возникнуть конфликт с тренером «Нижнего Новгорода»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Думаю, Дзюба не помешает «Нижнему Новгороду». Здесь нужно будет смотреть, как будет решать тренерский штаб. Он давно не играл, не тренировался. Главное, чтобы не было конфликта с тренером, и было найдено взаимопонимание. Думаю, все будет хорошо. Может ли возникнуть у Глушакова и Дзюбы? Наоборот, они должны помочь команде. Пускай каждый занимается своим делом. Глушаков будет отдавать передачи, а Дзюба будет забивать, вот и все», — сказал Канчельскис «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контратк с «Нижним Новгородом».

Артем Дзюба
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