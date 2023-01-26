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Якубко считает, что Дзюбе надо уменьшить требования по зарплате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с будущим российского нападающего Артема Дзюбы.

«Я был разочарован тем, что Дзюба не заиграл в Турции. Думал, там у него все получится. Но он вернулся в Россию, сейчас хочет зарплату в 500 тысяч евро до конца сезона. Если никто не готов платить ему такие деньги, может, пора и заканчивать. Если нет спроса, где ты будешь играть? В любительской команде? Думаю, Дзюба заработал столько денег, что в его ситуации финансовый вопрос уже не должен быть главным фактором. У него не пустые карманы. Если он хочет играть, надо опускать голову и уменьшать требования по зарплате. А если не хочет, то будет стоять на своих 500 тысячах», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контратк с «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-u-dzyuby-ne-pusty-e-karmany-hochet-igrat-nado-umen-shat-trebovaniya-po-zarplate/
Артем Дзюба
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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