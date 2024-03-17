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17 марта, 16:56

Камоцци оценил выступление Миранчука в серии А

Виктория Кравченко
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко оценил игру Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Будущее Миранчука? При такой игре, которую Миранчук показывает в этом сезоне, он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 19 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 28 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pri-takoj-igre-miranchuk-mozhet-rasschity-vat-na-prodlenie-kontrakta-s-atalantoj/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Франко Камоцци
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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15
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