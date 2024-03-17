Камоцци оценил выступление Миранчука в серии А

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко оценил игру Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Будущее Миранчука? При такой игре, которую Миранчук показывает в этом сезоне, он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 19 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.