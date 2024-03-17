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Нидерландский журналист про трансфер Угальде: «Спартак» сделал предложение, от которого «Твенте» не мог отказаться»

Алина Савинова
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Нидерландский журналист Тим Ван Дуйн прокомментировал переход костариканского форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«В России уровень выше, чем в Нидерландах, и контракт у него хороший. Поэтому я не вижу причин для его ухода из «Спартака» в ближайшее время. Но с другой стороны, если он будет забивать голы, то за ним обязательно придет более серьезный клуб. Я слышал, что до «Спартака» его хотела «Фиорентина» и клубы из Испании. 13 миллионов евро от «Спартака» — это большие деньги для любого нидерландского клуба, особенно для того, который не претендует на чемпионство. Предложение, от которого «Твенте» не мог отказаться», — приводит Legalbet слова журналиста.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: Legalbet
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
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30.03 00:00
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Динамо

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Квинси Промес

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Зенит

 6
И К Ж
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Оренбург

 17 1 5
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