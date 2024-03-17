Нидерландский журналист про трансфер Угальде: «Спартак» сделал предложение, от которого «Твенте» не мог отказаться»

Нидерландский журналист Тим Ван Дуйн прокомментировал переход костариканского форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«В России уровень выше, чем в Нидерландах, и контракт у него хороший. Поэтому я не вижу причин для его ухода из «Спартака» в ближайшее время. Но с другой стороны, если он будет забивать голы, то за ним обязательно придет более серьезный клуб. Я слышал, что до «Спартака» его хотела «Фиорентина» и клубы из Испании. 13 миллионов евро от «Спартака» — это большие деньги для любого нидерландского клуба, особенно для того, который не претендует на чемпионство. Предложение, от которого «Твенте» не мог отказаться», — приводит Legalbet слова журналиста.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.