Гойкович оценил возможность провокаций игроков сборной Украины в плей-офф квалификации Евро-2024

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступающий в РПЛ за «Оренбург», высказался о возможных провокациях игроков национальной команды Украины в предстоящем матче плей-офф отборочного этапа Евро-2024.

«Я не боюсь провокаций со стороны украинских футболистов, вообще не думаю об этом. Думаю, что они являются профессиональными футболистами, не думают о такой ситуации. Обе команды будут сфокусированы на цели победить», — цитирует Гойковича ТАСС.

Матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта. В случае победы боснийцы сыграют в финале плей-офф с победителем пары Израиль — Исландия.

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович отыграл 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.