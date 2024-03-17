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17 марта, 15:27

Гойкович оценил возможность провокаций игроков сборной Украины в плей-офф квалификации Евро-2024

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Защитник сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступающий в РПЛ за «Оренбург», высказался о возможных провокациях игроков национальной команды Украины в предстоящем матче плей-офф отборочного этапа Евро-2024.

«Я не боюсь провокаций со стороны украинских футболистов, вообще не думаю об этом. Думаю, что они являются профессиональными футболистами, не думают о такой ситуации. Обе команды будут сфокусированы на цели победить», — цитирует Гойковича ТАСС.

Матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта. В случае победы боснийцы сыграют в финале плей-офф с победителем пары Израиль  Исландия.

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович отыграл 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

 

Источник: ТАСС
РПЛ
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Украины по футболу
ФК Оренбург
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