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Кафанов сообщил, что замена Песьякова в матче со «Спартаком» была связана с травмой

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, с чем была связана замена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (5:1).

— С чем связана замена?

— На последних минутах первого тайма он получил травму. В перерыве хотели поменять Сергея, но тогда у него нога не сильно болела. Гематома начала растекаться в начале второго тайма. Когда он выбивал мяч левой ногой, почувствовал боль, и мы начали делать замену.

— Команда поддержала Песьякова в раздевалке?

— Все поддержали. Это такая травма, которая с каждой минутой становится хуже. В перерыве было непонятно, насколько она серьезная.

— Обычно в «Ростове» не рискуют.

— В перерыве еще не было понятно, потому что Песьяков получил травму только за минуту до этого. Врачи не могли понять, насколько сильный был ушиб.

— Вынос, который не получился, был связан с травмой?

— Да. Когда он ставил опорную ногу, начал выбривать и почувствовал это. Мы поняли, что надо делать замену. Пока делали, произошел эпизод с пенальти.

— Какие сроки восстановления?

— Не знаем, насколько сильная гематома. Еще не так много времени прошло. Сегодня будет прикладывать лед, завтра будет ясно, насколько гематома сильная. Обычно на восстановление уходит от трех до семи дней. Если повреждение более серьезное, то больше.

Сергей Песьяков
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ФК Спартак (Москва)
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