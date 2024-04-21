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Слишкович — о победе над «Ростовом»: «Легко после 5:1 говорить, что мы красавчики»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Ростова» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

— Легко говорить после 5:1, что мы — красавчики. Но если считать первый тайм, практически все моменты «Ростов» создал со стандартов, а мы 2-3 очень хороших момента создали именно с игры. Да, мы и сами забили со стандарта до перерыва — это важный для нас момент, потому что долго не получалось этого сделать.

Второй тайм: одна ошибка соперника — мы забили, и для нас все стало намного легче. «Ростов» вынужден был открываться, стал играть в два нападающих. У нас есть быстрые футболисты, которые могут в контратаках доставить проблемы любой команде. Считаю, победа с таким счетом — заслуженная. Никогда не бывает просто столько забивать, особенно такому «Ростову» в такой момент.

Очень рад за ребят. Это их победа: только они вышли на поле, играли, сделали все, что мы от них просили", — сказал Слишкович на пресс-конференции.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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