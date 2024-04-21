Слишкович — о победе над «Ростовом»: «Легко после 5:1 говорить, что мы красавчики»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Ростова» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

— Легко говорить после 5:1, что мы — красавчики. Но если считать первый тайм, практически все моменты «Ростов» создал со стандартов, а мы 2-3 очень хороших момента создали именно с игры. Да, мы и сами забили со стандарта до перерыва — это важный для нас момент, потому что долго не получалось этого сделать.

Второй тайм: одна ошибка соперника — мы забили, и для нас все стало намного легче. «Ростов» вынужден был открываться, стал играть в два нападающих. У нас есть быстрые футболисты, которые могут в контратаках доставить проблемы любой команде. Считаю, победа с таким счетом — заслуженная. Никогда не бывает просто столько забивать, особенно такому «Ростову» в такой момент.

Очень рад за ребят. Это их победа: только они вышли на поле, играли, сделали все, что мы от них просили", — сказал Слишкович на пресс-конференции.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.