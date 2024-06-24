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Кафанов считает, что у Песьякова не было ошибки в игре с «Зенитом»

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Сергея Песьякова в матче последнего тура прошедшего сезона РПЛ против «Зенита».

Ранее Песьяков подвергся критике из-за пропущенного мяча в игре с петербургской командой, по итогам которой сине-бело-голубые стали чемпионами России.

«Там не было ошибки. Если посмотреть повтор, то можно увидеть, что Сергей реагировал на полет мяча, а тот в последний момент изменил направление. Это был очень сложный удар, вратарь просто не успел перестроиться. Но это не было его ошибкой. Если он в последний момент меняет траекторию, очень сложно переносить центр тяжести обратно. Удар был метров с 14-15, времени было очень мало, чтобы поменять движение», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Второе место в РПЛ занял «Краснодар», третьим стало «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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