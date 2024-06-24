Кафанов считает, что у Песьякова не было ошибки в игре с «Зенитом»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Сергея Песьякова в матче последнего тура прошедшего сезона РПЛ против «Зенита».
Ранее Песьяков подвергся критике из-за пропущенного мяча в игре с петербургской командой, по итогам которой сине-бело-голубые стали чемпионами России.
«Там не было ошибки. Если посмотреть повтор, то можно увидеть, что Сергей реагировал на полет мяча, а тот в последний момент изменил направление. Это был очень сложный удар, вратарь просто не успел перестроиться. Но это не было его ошибкой. Если он в последний момент меняет траекторию, очень сложно переносить центр тяжести обратно. Удар был метров с 14-15, времени было очень мало, чтобы поменять движение», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Второе место в РПЛ занял «Краснодар», третьим стало «Динамо».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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