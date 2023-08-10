Кади выразил благодарность Галицкому за поддержку после травмы головы в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о травме, полученной в прошлом сезоне после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Галицкий лично говорил со мной после этой травмы. Пожелал мне удачи и скорейшего восстановления. Благодарен ему», — сказал Боржес «СЭ».

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ сезона-2022/23 против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.