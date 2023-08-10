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Темников: «Журналисты вырвали из контекста и подали все так, что мне не хватает зарплаты в 400 тысяч»

Темников рассказал о своем скандальном интервью
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Кубани» Иван Темников рассказал о своем скандальном интервью.

В 2020 году Темников отказался от понижения зарплаты в «Пари НН» и в интервью заявил: «Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч».

«Мне тогда хотелось закрыть все профили и ничего про себя не читать. Смысл моих слов такой: в РПЛ платят больше, чем в Первой лиге. Поэтому 20-30 процентов сокращения в двух случаях совершенно разные. А журналисты вырвали из контекста и подали все так, что мне не хватает зарплаты в 400 тысяч. Раскидали везде и сделали меня плохим. Я заходил в «Яндекс», там были мои фотографии с «Ламборгини». Якобы я на этом ездил. Просто смех. Зачем так делать? Я не отказался от прописанных сумм. Такие потери — реально существенные для игроков ФНЛ. Тем более, у меня тогда не было особых накоплений. Все уходило на ремонт, начатый еще во время «Динамо». Я даже брал кредиты, выходило очень дорого. Плюс у меня трое детей. Но люди же в интернете этого не знают. Хотя зачем мне оправдываться?» — приводит слова Темникова Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел за «Кубань» четыре матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566744-podali-tak-chto-mne-ne-khvatayet-400-tysyach-v-mesyats-eks-futbolist-dinamo-rasskazal-o-svoyem-skandalnom-intervyu
Иван Темников
Футбол
РПЛ
ФК Кубань
ФК Нижний Новгород
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  • John Doe

    Я не думаю, что в 2023 году в России кто-то станет упрекать кого-либо за большую зарплату. Не, хомячки конечно никуда не денутся. Неудачники всегда ноют. Но они не имеют значения.

    10.08.2023

    • Кади выразил благодарность Галицкому за поддержку после травмы головы в матче со «Спартаком»
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