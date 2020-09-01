«Зачем вы проверяете судей на полиграфе? Тогда тащите на детектор игроков за привезенные пенальти!» Хусаинов возмущен позицией «Арсенала» по Матюнину

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал свое мнение о тревожной тенденции в российском судействе.

Сегодня тульский «Арсенал» потребовал от РФС проверить на полиграфе рефери Алексея Матюнина, бригада которого обслуживала гостевой матч «оружейников» с московским «Спартаком». Ранее подобную процедуру уже прошли Сергей Лапочкин, Василий Казарцев и Алесей Еськов.

— Считаю, «Спартак» открыл этот ящик Пандоры, — заявил Хусаинов. — Хотя нет... Даже раньше, когда проверили Сергея Лапочкина. Якобы он делал ставки. Я не понимаю такой практики. Конечно, все это противоречит нормам нормального сотрудничества между участниками футбольного процесса. У меня возникает вопрос к инициаторам ноу-хау — полиграфа — к судейскому комитету, к РФС в целом. Зачем вы это делаете? Вы же сами отбирали и назначали арбитров? Почему вы так им теперь не доверяете? Что дает этот детектор? Не могу взять в толк. Вот честно... Зачем вы вносите сумятицу? Чего вы добиваетесь?

Раз вы проверяете на полиграфе арбитров, почему не трогаете игроков, футболистов?! Они же привозят пенальти, иногда забивают голы в свои вороты. Тогда по вашей логике и их тащите на проверку! Иногда смотришь: у игрока нет оснований сносить соперника в своей штрафной... Ну ведите и его на полиграф тогда. Вы же подрываете авторитет своих ребят-судей? Как они должны себя чувствовать? Неуверенность... Наоборот, соберите во время паузы руководителей всех клубов и все разъясните, что этот детектор ничего не дает. Проведите диалог: «Давайте жить по-человечески. Мы уже ничего с квалификацией нынешних судей не сделаем. Ну они так обучены, таков их уровень...» ВАР не решил проблему. Там же сидят судьи, которым не хватает знаний. Низкая квалификация. В одночасье вы их не переделаете. Не надо нагнетать. Можно спокойно признать свои ошибки и по возможности исправить ситуацию. Ведь тому же Скопинцеву отменили красную карточку, так?

А у нас чуть что — на полиграф! Теперь все клубы пошли по одному пути. Я поражаюсь мужеству ребят, которые продолжают судить. Где-то это от безысходности, потому что больше нечем заняться и надо кормить семьи. Но по идее и они могут возмутиться: «Судите сами, вы чего?!» Накаленная обстановка... Надо сближаться, разговаривать, а не казнить. (Виталий Айрапетов)