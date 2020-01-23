Избирком РФС рассмотрит материалы по перевыборам Прядкина главой РПЛ

В РФС сообщили, что Избирательная комиссия изучит протокол собрания клубов премьер-лиги, которое состоялось 16 января. Во время заседания состоялось досрочное голосование за переизбрание Сергея Прядкина президентом РПЛ. Клубы единогласно поддержали кандидатуру действующего президента.

«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение Избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», — говорится в сообщении РФС.

Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года. В повестке заседания 16 января этого вопроса не было.