Ивахнов считает, что ЦСКА может стать чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов рассказал, каких результатов может добиться ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Могут ли армейцы в этом году выиграть конкуренцию у «Зенита» и стать чемпионами? Да, ЦСКА все может, они могут стать чемпионами в этом сезоне. ЦСКА — одна из самых дисциплинированных команд в России. Плюс у них стабильная оборона и хорошие нападающие», — приводит слова Ивахнова Metaratings.ru.

После 3 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Лидирует «Спартак» (9 очков).