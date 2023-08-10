РПЛ: расписание матчей и трансляции 4 тура

В пятницу, 11 августа, стартует 4-й тур чемпионата России по футболу 2023 / 2024. В этот день пройдет матч между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге. Начало встречи — 18:00 (по московскому времени).

Расписание матчей 4-го тура РПЛ:

11 августа, пятница

18.00 «Урал» — «Спартак». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:55

Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

15.00 «Локомотив» — «Крылья Советов». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55

Онлайн-трансляция

17.30 «Оренбург» — «Краснодар». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»: эфир стартует в 17:15

Онлайн-трансляция

20.00 «Ростов» — «Рубин». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 19:55

Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

15.00 «Динамо» — «Балтика». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55

Онлайн-трансляция

17.30 «Зенит» — «Факел». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:00

Онлайн-трансляция

20.00 ЦСКА — «Сочи». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:55

Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

19.30 «Пари НН» — «Ахмат». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:30

Онлайн-трансляция

«Матч ТВ» в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе «Кинопоиск».

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика