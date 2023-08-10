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Сегодня, 12:30

РПЛ: расписание матчей и трансляции 4 тура

4-й тур РПЛ — 2023 / 2024 стартует 11 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пятницу, 11 августа, стартует 4-й тур чемпионата России по футболу 2023 / 2024. В этот день пройдет матч между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге. Начало встречи — 18:00 (по московскому времени).

Расписание матчей 4-го тура РПЛ:

11 августа, пятница

18.00 «Урал» — «Спартак». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:55

Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

15.00 «Локомотив» — «Крылья Советов». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55

Онлайн-трансляция

17.30 «Оренбург» — «Краснодар». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»: эфир стартует в 17:15

Онлайн-трансляция

20.00 «Ростов» — «Рубин». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 19:55

Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

15.00 «Динамо» — «Балтика». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55

Онлайн-трансляция

17.30 «Зенит» — «Факел». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:00

Онлайн-трансляция

20.00 ЦСКА — «Сочи». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:55

Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

19.30 «Пари НН» — «Ахмат». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:30

Онлайн-трансляция

«Матч ТВ» в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе «Кинопоиск».

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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