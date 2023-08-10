РПЛ: расписание матчей и трансляции 4 тура
В пятницу, 11 августа, стартует 4-й тур чемпионата России по футболу 2023 / 2024. В этот день пройдет матч между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге. Начало встречи — 18:00 (по московскому времени).
Расписание матчей 4-го тура РПЛ:
11 августа, пятница
18.00 «Урал» — «Спартак». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:55
12 августа, суббота
15.00 «Локомотив» — «Крылья Советов». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55
17.30 «Оренбург» — «Краснодар». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»: эфир стартует в 17:15
20.00 «Ростов» — «Рубин». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 19:55
13 августа, воскресенье
15.00 «Динамо» — «Балтика». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 14:55
17.30 «Зенит» — «Факел». Прямая трансляция — на «Матч Премьер»: эфир стартует в 17:00
20.00 ЦСКА — «Сочи». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:55
14 августа, понедельник
19.30 «Пари НН» — «Ахмат». Прямая трансляция — на «Матч Премьер» и на «Матч ТВ»: эфир стартует в 19:30
«Матч ТВ» в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.
Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе «Кинопоиск».
Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0