Источник: жена Мамаева доставлена в больницу из-за отравления таблетками

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана была доставлена в больницу из-за отравления таблетками, полиция ведет проверку, сообщил 4 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка», — рассказал источник.

Вчера, 3 марта, Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. Позднее девушка ответила супруге игрока «Ростова». Вечером, 3 марта, знакомые Мамаевой сообщили, что она совершила попытку самоубийства, выпив 40 таблеток снотворного. Сообщалось, что Алану госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.