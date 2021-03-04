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Источник: жена Мамаева доставлена в больницу из-за отравления таблетками

10:14
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана была доставлена в больницу из-за отравления таблетками, полиция ведет проверку, сообщил 4 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка», — рассказал источник.

Вчера, 3 марта, Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. Позднее девушка ответила супруге игрока «Ростова». Вечером, 3 марта, знакомые Мамаевой сообщили, что она совершила попытку самоубийства, выпив 40 таблеток снотворного. Сообщалось, что Алану госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

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