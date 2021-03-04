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Форвард «Спартака» Ларссон показал трогательную фотографию с беременной невестой

10:30
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в своем Instagram опубликовал фотографию с беременной невестой Бьянкой Валлер. В конце января этого года футболист сделал предложение девушке.

«В жизни много прекрасных моментов, не терпится встретить нашего малыша в этом мире», — написал под снимком футболист.

В этом сезоне 23-летний нападающий провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись 8 голами и 4 точными передачами. «Спартак» после 20 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице.

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