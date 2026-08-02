Источник: трансфер Батракова не является приоритетом для «Галатасарая»

«Галатасарай» сохраняет заинтересованность в трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил журналист Али Наджи Кючюк.

По данным источника, 21-летний россиянин находится в коротком списке турецкого клуба, но не является одним из его приоритетов.

Ранее журналист Сафа Каан Озтюрк сообщил, что кандидатура Батракова рассматривается как более приоритетная, чем вариант с полузащитником «Страсбура» Хулио Энсисо.

В то же время, по данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, «Галатасарай» уже согласовал условия личного контракта с Батраковым.

Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.