Нигматуллин: «Плохих вратарей в «Спартаке» не держат»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «Спартака» Александра Максименко в РПЛ.

«Максименко уже долгое время бессменный вратарь «Спартака», который давно себя зарекомендовал. Статистика за этот год только убеждает в правильности выбора голкипера. Болельщики критикуют? Они это делают всегда. Пока «Спартак» вновь не станет чемпионом, они не будут довольны. Помазун тоже хороший вратарь, плохих в «Спартаке» не держат. Просто на данный момент Максименко лидер. Его позиции особого сомнения не вызывают. Статистика говорит лучше всего», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее статистический телеграм-канал «РУСТАТ» обнародовал рейтинг лучших вратарей РПЛ-2026/2027 по проценту отраженных ударов за восемь стартовых туров. При составлении рейтинга учитывались голкиперы, которые провели более 50 процентов матчей.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко занимает первую строчку этого рейтинга (78 процентов отраженных ударов), а также идет на втором месте по количеству «сухих» матчей (3).