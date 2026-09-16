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Руслан Нигматуллин считает, что в «Спартаке» не держат плохих вратарей

Нигматуллин: «Плохих вратарей в «Спартаке» не держат»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «Спартака» Александра Максименко в РПЛ.

«Максименко уже долгое время бессменный вратарь «Спартака», который давно себя зарекомендовал. Статистика за этот год только убеждает в правильности выбора голкипера. Болельщики критикуют? Они это делают всегда. Пока «Спартак» вновь не станет чемпионом, они не будут довольны. Помазун тоже хороший вратарь, плохих в «Спартаке» не держат. Просто на данный момент Максименко лидер. Его позиции особого сомнения не вызывают. Статистика говорит лучше всего», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее статистический телеграм-канал «РУСТАТ» обнародовал рейтинг лучших вратарей РПЛ-2026/2027 по проценту отраженных ударов за восемь стартовых туров. При составлении рейтинга учитывались голкиперы, которые провели более 50 процентов матчей.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко занимает первую строчку этого рейтинга (78 процентов отраженных ударов), а также идет на втором месте по количеству «сухих» матчей (3).

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Александр Максименко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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