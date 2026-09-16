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Глава КДК Григорьянц объяснил трехматчевую дисквалификацию полузащитника «Родины» Посо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать полузащитника «Родины» Икера Посо на три матча РПЛ.

«После финального свистка в подтрибунном помещении футболист «Родины» Икер Посо приблизился к арбитру, неоднократно высказывал претензии на английском языке, использовал нецензурную лексику и жестикулировал в непосредственной близости от его лица. После того как отошел, он вернулся и продолжил оскорбительные высказывания в адрес судей. Посо участвовал в заседании, принес извинения и признал, что не должен был так себя вести, объяснив произошедшее несогласием с судейскими решениями и эмоциональным состоянием на фоне поражений команды», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

КДК квалифицировал действия Посо как оскорбительное поведение в отношении официального лица матча и дисквалифицировал его на две игры РПЛ. По словам Григорьянца, комитет учел отсутствие рецидива и ограничился минимальным сроком наказания.

Еще один матч Посо пропустит автоматически из-за четвертого предупреждения в чемпионате. Таким образом, общая дисквалификация составит три встречи.

Полузащитник не сыграет с «Рубином», ЦСКА и «Оренбургом».

В сезоне-2026/27 Посо провел восемь матчей чемпионата России, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Родина
Артур Григорьянц
КДК
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 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
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 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
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 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
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 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
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 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
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 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
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11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
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