Глава КДК Григорьянц объяснил трехматчевую дисквалификацию полузащитника «Родины» Посо

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать полузащитника «Родины» Икера Посо на три матча РПЛ.

«После финального свистка в подтрибунном помещении футболист «Родины» Икер Посо приблизился к арбитру, неоднократно высказывал претензии на английском языке, использовал нецензурную лексику и жестикулировал в непосредственной близости от его лица. После того как отошел, он вернулся и продолжил оскорбительные высказывания в адрес судей. Посо участвовал в заседании, принес извинения и признал, что не должен был так себя вести, объяснив произошедшее несогласием с судейскими решениями и эмоциональным состоянием на фоне поражений команды», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

КДК квалифицировал действия Посо как оскорбительное поведение в отношении официального лица матча и дисквалифицировал его на две игры РПЛ. По словам Григорьянца, комитет учел отсутствие рецидива и ограничился минимальным сроком наказания.

Еще один матч Посо пропустит автоматически из-за четвертого предупреждения в чемпионате. Таким образом, общая дисквалификация составит три встречи.

Полузащитник не сыграет с «Рубином», ЦСКА и «Оренбургом».

В сезоне-2026/27 Посо провел восемь матчей чемпионата России, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.