«Спартак» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Факел» сыграют в 9-м туре чемпионата России в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Факел» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

После 8 туров чемпионата России «Спартак» имеет в активе 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Факел» с 3 очками идет на 16-й строчке.

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