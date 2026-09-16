«Спартак» — «Факел»: Даку и Угальде сыграют с первых минут, Барко — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Факелом» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Джику, Денисов, Умяров, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде, Даку.

Запасные: Помазун, Довбня, Саусь, Дмитриев, Парада, Барко, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Полех.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Клейтон, Бардачев, Тодорович, Ковалев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Турищев, Кокшаров.

Запасные: Доровских, Обухов, Юрганов, Эль-Мхассани, Журавлев, Багамаев, Альшин, Сутормин, Гиоргобиани, Гнапи, Пуси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.