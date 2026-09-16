Бывший главный тренер «Акрона» Тедеев опроверг информацию о переговорах с «Факелом»: «Это абсолютно неэтично»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении в «Факел».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что воронежский клуб общается на предмет возможного назначения с экс-тренером «Акрона».

«Я не вел переговоры с «Факелом». Это абсолютно неэтично, потому что там работает Олег Василенко. Если не говорить про воронежский клуб, то, конечно, мне хочется работать в РПЛ. У меня уже были некоторые контакты с клубами из разных стран. Но ни одно предложение меня не устроило на данный момент», — сказал Тедеев «СЭ».

После 8 туров «Факел» с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. До перерыва на матчи сборных воронежцы сыграют против «Спартака» (16 сентября).