В КДК объяснили дисквалификации тренеров Горбанца и Белорукова после матча «Динамо» с «Оренбургом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации тренера по физподготовке московского «Динамо» Андрея Горбанца и ассистента главного тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова.

Матч проходил в Москве 12 сентября и завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». 43-летний Белоруков получил красную карточку за выход за пределы технической зоны в конфронтационной манере. 41-летний Горбанец был наказан аналогичным образом за оскорбительные и провокационные выражения в адрес соперника.

16 сентября стало известно, что Белорукова дисквалифицировали на один матч, а Горбанца отстранили на две игры.

«В компенсированное время второго тайма тренер по физической подготовке «Динамо» Андрей Горбанец был удален за оскорбительные и провокационные выражения в адрес соперника. Он участвовал в заседании, комитет рассмотрел его объяснения и материалы, в том числе дополнительный рапорт резервного судьи Андрея Прокопова. «Динамо» также ходатайствовало о вызове главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова, ссылаясь на возможные провокационные действия с его стороны.

По итогам рассмотрения комитет установил, что Горбанец допустил оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба-соперника. Он дисквалифицирован на два матча чемпионата по ч. 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента. Также по этому матчу принято решение в отношении тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова: он дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — приводит слова Григорьянца сайт РФС.

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