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В КДК объяснили дисквалификации тренеров Горбанца и Белорукова после матча «Динамо» с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации тренера по физподготовке московского «Динамо» Андрея Горбанца и ассистента главного тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова.

Матч проходил в Москве 12 сентября и завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». 43-летний Белоруков получил красную карточку за выход за пределы технической зоны в конфронтационной манере. 41-летний Горбанец был наказан аналогичным образом за оскорбительные и провокационные выражения в адрес соперника.

16 сентября стало известно, что Белорукова дисквалифицировали на один матч, а Горбанца отстранили на две игры.

«В компенсированное время второго тайма тренер по физической подготовке «Динамо» Андрей Горбанец был удален за оскорбительные и провокационные выражения в адрес соперника. Он участвовал в заседании, комитет рассмотрел его объяснения и материалы, в том числе дополнительный рапорт резервного судьи Андрея Прокопова. «Динамо» также ходатайствовало о вызове главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова, ссылаясь на возможные провокационные действия с его стороны.

По итогам рассмотрения комитет установил, что Горбанец допустил оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба-соперника. Он дисквалифицирован на два матча чемпионата по ч. 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента. Также по этому матчу принято решение в отношении тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова: он дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — приводит слова Григорьянца сайт РФС.

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Источник: РФС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Артур Григорьянц
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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