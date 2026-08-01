Тренер «Динамо» Шварц о старте сезона: «Разочарованы, что за две встречи заработали всего лишь одно очко»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от старта сезона после выездного матча с «Балтикой» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

— С вашим возвращением стало больше давления на результат. Чего пока не хватает команде?

— Я считаю, что не всегда правильно сравнивать тот период, когда мы работали. Это был достаточно большой отрезок времени. Сейчас мы находимся только в начале нашего пути. Провели буквально две официальные встречи. Конечно, есть потенциал для роста, есть те моменты, которые мы должны улучшать. Мы работаем над этим. Сегодня четко просматривались те принципы, то видение футбола, которое мы хотим привить команде. Считаю, сегодня мы сыграли достаточно хорошо.

Конечно, мы понимаем, это очевидно, моменты, когда есть определенные ожидания, в частности, те ожидания, которые идут от нас — наверное, это все помножилось на ту предсезонку, которую команда достаточно успешно провела. Конечно, мы тоже недовольны. Мы разочарованы тем, что за две встречи заработали всего лишь одно очко. Это постоянный процесс, который через работу ведет нас к той игре, которую мы хотим показывать.

— Как себя чувствуют Касерес и Маринкин? Насколько большая ротация будет в Воронеже на матче против «Факела»?

— Могу точно сказать, что это не будет тот же стартовый состав, который вы увидели сегодня. Хорошо, что Касерес вкатывается в игровой ритм. У Маринкина была травма, он набирает обороты. Это игрок с большим потенциалом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

После 2-го тура чемпионата России «Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.