Тренеры «Оренбурга» и «Динамо» Белоруков и Горбанец получили дисквалификации на игры РПЛ

Ассистент главного тренера «Оренбурга» Дмитрий Белоруков и специалист по физической подготовке московского «Динамо» Андрей Горбанец получили дисквалификации на матчи РПЛ по итогам игры 8-го тура чемпионата России.

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». 43-летний Белоруков получил красную карточку за выход за пределы технической зоны в конфронтационной манере. 41-летний Горбанец был наказан аналогичным образом за оскорбительные и провокационные выражения в адрес соперника.

Белорукову назначили 1 матч дисквалификации, а Горбанец по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пропустит 2 игры.

«Динамо» (16 очков) делит второе место в таблице РПЛ со «Спартаком» и ЦСКА, «Оренбург» (8 очков) — 11-е место с «Ростовом».