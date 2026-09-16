«Родина» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Родина» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 18.30 мск.

«Родина»: Волков, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Наде, Бессмертный, Егорычев, Рейна, Мансилья, Мусаев, Онугха.

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Иву, Йочич, Ходжа, Сиве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)