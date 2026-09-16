«Балтика» — «Зенит»: счет и результат матча 9-го тура РПЛ

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Зенит» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

После восьми туров чемпионата России «Балтика» имеет в активе 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 15 очками идет на пятой строчке.