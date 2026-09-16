«Спартак» — «Факел»: во сколько начало матча РПЛ

«Спартак» и «Факел» сыграют в 9-м туре Российской премьер-лиги в среду, 16 сентября. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Следить за ходом и результатом встречи «Спартак» — «Факел» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

«Спартак» после восьми туров набрал 16 очков и занимает третье место. В предыдущем матче красно-белые разгромили «Ростов» (3:0).

«Факел» с 3 очками занимает 16-е место. В предыдущем туре воронежцы сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

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