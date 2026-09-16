Овечкин сравнил хоккей и футбол: «Чуть не умер на разминке перед футбольным матчем»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев ответили на вопрос, какой вид спорта сложнее.

«Это разные виды спорта. Я когда вышел на разминку с футбольным клубом «Динамо», я реально чуть не умер. Ты бежишь у бровки, играешь в стеночку, потом удары. Я пока это все сделал, думаю: «Все, когда уже начнется матч». Я еле дышу», — сказал 40-летний Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

«Тут еще дело привычки. Надень на меня [хоккейную] форму, я и двух минут не выдержу. Если бы я был хоккейным вратарем, пока надел бы амуницию, точно уже играть не хотел бы», — сказал 40-летний Акинфеев.

Профессиональная карьера Овечкина началась в московском «Динамо» в 2001 году. Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года.