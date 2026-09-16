«Спартак» — «Факел»: ориентировочные составы на матч 9-го тура РПЛ

«Спартак» и «Факел» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Спартака»

Максименко, Фернандеш, Бабич, Джику, Зобнин, Умяров, Пруцев, Солари, Угальде, Маркиньос, Даку.

Не сыграет из-за травм Руслан Литвинов. Также игру пропустит Кристофер Ву из-за перебора желтых карточек. Под вопросом участие в матче Кристофера Мартинса.

Ориентировочный состав «Факела»

Фролкин, Юрганов, Бардачев, Сампайо, Тодорович, Сутормин, Нетфуллин, Якимов, Ковалев, Кокшаров, Турищев

Не сыграет из-за травмы Ильнур Альшин.

Официальные составы на матч станут известны за час до стартового свистка.