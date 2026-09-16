«Родина» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ

«Родина» и «Рубин» встретятся в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Арене Химки». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)

Следить за счетом и ключевыми событиями игры «Родина» — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.25 мск.

«Родина» после 8 матчей набрала 4 очка и занимает 15-е место. В предыдущем туре московская команда уступила «Крыльям Советов» (1:2).

«Рубин» имеет 11 очков и идет 8-м. В предыдущей встрече казанцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

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