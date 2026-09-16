«Балтика» — «Зенит»: ориентировочные составы на матч 9-го тура РПЛ

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Балтика»

Латышонок, Бевеев, Гассама, Муйоколо, Варатынов, Чивич, Мендель, Мурид, Петров, Поспелов, Хиль

Не сыграют из-за травм Филин. Также игру пропустит Андерсон из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав «Зенит»

Адамов, Мантуан, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Карпукас, Луис Энрике, Глушенков, Джон Джон, Соболев

Не сыграет из-за травмы Вендел (травма). Также участие в матче Мантуана под вопросом.

Официальные составы на матч станут известны за час до стартового свистка.