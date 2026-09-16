Овечкин — о знакомстве с Акинфеевым: «Впервые встретились в 2016-м в Греции. Игорь меня не узнал»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказали, что познакомились в 2016 году в Греции.

«Причем он меня не узнал, это я его узнал. Нет, ну а что. Мы хорошо тогда посидели, посмеялись», — сказал Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

«В Греции мы первый раз встретились. Было темно, когда ты с детьми идешь и не особо смотришь, кто идет. Потом дети ушли в номер, а мы с Александром переместились в бар. И я понял, что с хоккеистами я больше никогда сидеть не буду (смеется)», — сказал Акинфеев.

Профессиональная карьера Овечкина началась в московском «Динамо» в 2001 году. Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года.