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2 августа, 10:00

В «Локомотиве» рассказали о будущем Батракова и Карпукаса

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о будущем полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

«На сегодняшний день никаких официальных предложений в клуб по Артему Карпукасу не поступало. Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. И в этом случае «Локомотив» не получал предложений и в переговорный процесс не вступал», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, турецкий клуб направил «Локомотиву» официальное письмо о заинтересованности в трансфере 21-летнего футболиста. Клубы начали переговоры. Отмечается, что переговоры проходят позитивно, однако существенного прогресса стороны пока не достигли.

Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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Алексей Батраков
Артем Карпукас
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
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 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
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8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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