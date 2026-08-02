В «Локомотиве» рассказали о будущем Батракова и Карпукаса

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о будущем полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

«На сегодняшний день никаких официальных предложений в клуб по Артему Карпукасу не поступало. Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. И в этом случае «Локомотив» не получал предложений и в переговорный процесс не вступал», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, турецкий клуб направил «Локомотиву» официальное письмо о заинтересованности в трансфере 21-летнего футболиста. Клубы начали переговоры. Отмечается, что переговоры проходят позитивно, однако существенного прогресса стороны пока не достигли.

Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.