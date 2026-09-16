Агент Лички — о возвращении тренера в РПЛ: «На сегодняшний день он хочет поработать в Европе»
Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении чешского тренера в РПЛ.
Ранее СМИ сообщали, что воронежский «Факел» контактировал с представителями специалиста.
«Не знаю, откуда появилась данная информация. Со мной из «Факела» по поводу Марцела никто не связывался. За последнее время в принципе ни с кем из России контактов не было. В целом Марцелу было бы интересно вновь поработать в РПЛ, но это должен быть клуб из топ-5, о чем и сам Марцел неоднократно заявлял. На сегодняшний день у него есть желание поработать в Европе», — сказал Николаев «СЭ».
Личка работал в России на протяжении пяти лет. С августа 2020 по июнь 2023 года чех возглавлял «Оренбург», а с июля 2023 по май 2025 года — московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые заняли третье место в таблице чемпионата России-2023/24.
Последним местом работы Лички был турецкий «Фатих Карагюмрюк» — чех возглавлял команду с июля 2025 по октябрь 2025 года.
(Кирилл Радченко)
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|Краснодар
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2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
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3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
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5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
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6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
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7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
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8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
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9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
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10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
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11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
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12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
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13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
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14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
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15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
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16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0