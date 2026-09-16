Агент Лички — о возвращении тренера в РПЛ: «На сегодняшний день он хочет поработать в Европе»

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении чешского тренера в РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что воронежский «Факел» контактировал с представителями специалиста.

«Не знаю, откуда появилась данная информация. Со мной из «Факела» по поводу Марцела никто не связывался. За последнее время в принципе ни с кем из России контактов не было. В целом Марцелу было бы интересно вновь поработать в РПЛ, но это должен быть клуб из топ-5, о чем и сам Марцел неоднократно заявлял. На сегодняшний день у него есть желание поработать в Европе», — сказал Николаев «СЭ».

Личка работал в России на протяжении пяти лет. С августа 2020 по июнь 2023 года чех возглавлял «Оренбург», а с июля 2023 по май 2025 года — московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые заняли третье место в таблице чемпионата России-2023/24.

Последним местом работы Лички был турецкий «Фатих Карагюмрюк» — чех возглавлял команду с июля 2025 по октябрь 2025 года.

(Кирилл Радченко)