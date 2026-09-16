Гасилин дал инсайд по будущему Мостового: «Андрей подпишет долгосрочный контракт с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника Андрея Мостового.

4 сентября «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего игрока из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

«Этого следовало ожидать. Мостовой сейчас в том возрасте, когда надо играть в футбол. Он пошел на понижение зарплаты в два раза. По-футбольному это правильное решение. Возможно, этот переход станет очень похожим на историю с Круговым. Но стоит отметить, что «Зенит» не отдал Андрея конкурентам, а отпустил лишь в обескровленный «Локомотив». Насколько я знаю, далее Андрей подпишет долгосрочный контракт с железнодорожниками», — сказал Гасилин «СЭ».

Андрей Мостовой является пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».