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Полузащитник «Родины» Икер Посо дисквалифицирован на три матча РПЛ

Футболист «Родины» Посо дисквалифицирован на три матча РПЛ

Алина Савинова

Полузащитник «Родины» Икер Посо дисквалифицирован на три матча чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

Одна игра дисквалификации обусловлена перебором желтых карточек, еще два матча дисквалификации 26-летний футболист получил по решению КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после матча 8-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2), который прошел 11 сентября.

Таким образом, Посо пропустит игры РПЛ с «Рубином», ЦСКА и «Оренбургом».

В сезоне-2026/27 Посо принял участие в восьми матчах чемпионата, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

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Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
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Родина

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