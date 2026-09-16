Футболист «Родины» Посо дисквалифицирован на три матча РПЛ

Полузащитник «Родины» Икер Посо дисквалифицирован на три матча чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

Одна игра дисквалификации обусловлена перебором желтых карточек, еще два матча дисквалификации 26-летний футболист получил по решению КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после матча 8-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2), который прошел 11 сентября.

Таким образом, Посо пропустит игры РПЛ с «Рубином», ЦСКА и «Оренбургом».

В сезоне-2026/27 Посо принял участие в восьми матчах чемпионата, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.