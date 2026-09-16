Защитника ЦСКА Рейса дисквалифицировали на 2 матча РПЛ

Защитника ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России.

По решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 31-летний бразилец получил 2 матча дисквалификации и 2 матча условно.

Таким образом, Рейс пропустит матч 9-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА и 10-го тура ЦСКА — «Родина».

Ранее сообщалось, что КДК РФС на своем заседании 16 сентября рассмотрит удаление Рейса в матче ЦСКА — «Рубин» (1:1) за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину. Рейс также был приглашен на заседание.

На 15-й минуте бразилец был удален с поля, получив прямую красную карточку за грубый подкат. После решения главного арбитра Инала Танашева футболист толкнул судью, покидая поле. Танашев зафиксировал этот эпизод в протоколе матча.

Согласно дисциплинарному регламенту РПЛ, умышленный толчок официального лица матча влечет за собой дисквалификацию на 6 матчей или на срок до 2 месяцев.