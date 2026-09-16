Григорьянц — о дисквалификации Рейса: «Он признал, что повел себя неправильно, и не намеревался толкать судью»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 2 матча РПЛ.

31-летний футболист получил прямую красную карточку в игре 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1) за фол на игроке казанцев Андерсоне Арройо. После удаления Рейс толкнул в спину главного арбитра Инала Танашева. По решению КДК бразилец получил 2 матча дисквалификации и 2 матча условно.

«Для установления характера действий футболиста на заседание были приглашены Рейс и Танашев. Комитет изучил видеозапись и письменные пояснения игрока, а также заслушал участников. Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Григорьянц объяснил, что комитет не установил грубого умышленного и целенаправленного применения физической силы в отношении судьи, но квалифицировал действия Рейса как агрессивное поведение по ч. 4 ст. 95 дисциплинарного регламента.

«С учетом прямой красной карточки за серьезное нарушение правил игры футболист дисквалифицирован на четыре матча чемпионата: два — реально, два — условно. Испытательный срок установлен до конца сезона-2026/27. Кроме того, Рейс оштрафован на 500 тысяч рублей», — добавил председатель КДК.

Рейс пропустит матч 9-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА и 10-го тура ЦСКА — «Родина».