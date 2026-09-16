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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц: комментарий о дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса

Григорьянц — о дисквалификации Рейса: «Он признал, что повел себя неправильно, и не намеревался толкать судью»

Алина Савинова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 2 матча РПЛ.

31-летний футболист получил прямую красную карточку в игре 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1) за фол на игроке казанцев Андерсоне Арройо. После удаления Рейс толкнул в спину главного арбитра Инала Танашева. По решению КДК бразилец получил 2 матча дисквалификации и 2 матча условно.

«Для установления характера действий футболиста на заседание были приглашены Рейс и Танашев. Комитет изучил видеозапись и письменные пояснения игрока, а также заслушал участников. Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

Григорьянц объяснил, что комитет не установил грубого умышленного и целенаправленного применения физической силы в отношении судьи, но квалифицировал действия Рейса как агрессивное поведение по ч. 4 ст. 95 дисциплинарного регламента.

«С учетом прямой красной карточки за серьезное нарушение правил игры футболист дисквалифицирован на четыре матча чемпионата: два — реально, два — условно. Испытательный срок установлен до конца сезона-2026/27. Кроме того, Рейс оштрафован на 500 тысяч рублей», — добавил председатель КДК.

Рейс пропустит матч 9-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА и 10-го тура ЦСКА — «Родина».

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Источник: https://www.rfs.ru/news/225050
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Матеус Рейс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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Рубин

 7 1 1
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