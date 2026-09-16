Реальный ли спад у «Краснодара», прогресс у «Зенита» и «Локо»? Важные вопросы перед туром РПЛ

Разбираем готовность главных клубов страны.

«Спартак» — «Факел»: Жедсон вместо Барко?

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Перед «Ростовом» казалось, что зависимость «Спартака» от Барко уже становится системной проблемой. Аргентинец пропустил несколько встреч, а вместе с ним куда-то исчезла и большая часть креатива. Но тут красно-белые внезапно выдали, пожалуй, лучший матч без него — 3:0 с «Ростовом», 15:9 по ударам, 2,84:0,29 по xG. Карседо вернул Жедсона Фернандеша в центр, тот сразу забил первый гол в сезоне, а структура команды впервые за долгое время не выглядела завязанной на одном человеке.

Сам Барко уже был в заявке, хотя на поле не появился. Карседо после встречи объяснил, что аргентинец еще не восстановился полностью и пока не тренировался с командой, но очень хотел находиться рядом. Так что говорить о его возвращении в старт пока рано. Зато у тренера впервые появилась приятная проблема с выбором состава: если Жедсон продолжит так же играть в центре, а Барко действительно наберет форму, это отличная новость.

При этом «Спартаку» точно не стоит ждать прогулки с «Факелом». Воронежцы в последние годы уже несколько раз неприятно били красно-белых именно за счет плотной игры без мяча: были и 2:0 в Москве, и нулевая ничья. Но сейчас разница в состоянии команд слишком заметна. Дома против последней команды чемпионата «Спартак» обязан брать три очка. И здесь уже интересно не столько, справится ли он с «Факелом», сколько сохранится ли та же цельность, когда соперник с первых минут отдаст мяч и закроется гораздо плотнее, чем это делал «Ростов».

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Балтика» — «Зенит»: еще одно испытание нервов

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Четыре официальных матча подряд калининградцы не могут забить петербуржцам, а три последние «Балтика» проиграла с одинаковым счетом 0:1. Только легкими эти победы не были никогда. Сейчас «Балтика» уже не производит такого впечатления, как в прошлом сезоне, когда удивляла всю лигу. После восьми туров у команды 11 очков и 7-е место, причем дома она уже успела проиграть «Спартаку» и «Локомотиву». Зато характер никуда не делся. На выходных калининградцы «горели» 0:2, но вырвали ничью.

Новичок Голенков может оказаться очень полезным именно в таких матчах. «Балтика» любит борьбу, подборы и длинные передачи, а теперь получила мощного форварда, которого можно использовать в этой структуре. Правда, Талалаева на бровке снова не будет — встреча с «Зенитом» станет последней в его четырехматчевой дисквалификации.

У сине-бело-голубых в прошлом туре тоже получился камбэк. «Локомотив» повел уже на 18-й минуте, а без Вендела петербуржцам снова тяжело давалось продвижение через центр. В целом «Зенит» создал достаточно и заслужил победу, но первый тайм опять вскрыл старую проблему: команда слишком часто выдает слабые отрезки и во многом потому регулярно теряет очки в этом сезоне.

Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» — «Крылья Советов»: новые детали красно-зеленых

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

«Локомотив» наконец начал подавать признаки жизни. Сначала железнодорожники добыли первую победу в РПЛ в Калининграде, затем вполне достойно смотрелись с «Зенитом» и даже повели в Петербурге. Проиграли 1:2, но это уже был совсем не тот беспомощный «Локо», который в августе играл непонятно во что. Мостовой приносит результат, Комличенко вернулся после травмы, Титков сразу получил место в старте — у Галактионова хотя бы появились новые детали, из которых можно собирать команду.

«Крылья» сейчас в хорошем состоянии. После тяжелого отрезка команда Булатова четыре тура подряд не проигрывает и забила за это время 10 мячей. В последнем матче самарцы еще и отыгрались после 0:1, а вышедший на замену Шитов сделал две голевые передачи. Уход Олейникова не сильно ударил по атаке. По крайней мере так кажется пока.

Для «Локомотива» это уже важный рубеж. Команда действительно стала выглядеть живее, но периодическими качественными отрезками сезон не спасешь. После восьми туров положение такое, что дома против соперника из середины таблицы нужно уже не просто показывать прогресс, а брать три очка. Иначе все разговоры о том, что новая версия «Локо» понемногу материализуется, так и останутся разговорами.

Фото ФК «Краснодар», ТАСС

«Оренбург» — «Краснодар»: продолжится ли пробуксовка?

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

«Краснодар» впервые в сезоне немного притормозил. После шести побед подряд сначала были 2:2 с «Крыльями», затем 1:1 с «Акроном». Причем матчи получились совсем разными. В Самаре «быки» растеряли преимущество в два мяча, а в прошлом туре, наоборот, почти весь матч давили, создали заметно больше и сравняли только на 88-й минуте.

Для лидера это пока не кризис, а скорее первый сбой. В начале сезона запас прочности у «быков» выглядел чуть ли не бесконечным, а сейчас впервые стало заметно, что у него все же есть предел.

У «Оренбурга» проблемы совсем другого характера. Команда Ахметзянова пять туров подряд играла вничью и долго оставалась одним из самых неприятных соперников чемпионата, но в субботу все-таки уступила «Динамо» 0:1. А самое неприятное — это потери. Куль и Сивис удалились в концовке, Паласиос и Болотов перебрали желтых — в итоге сразу четыре футболиста основы теперь пропустят матч с лидером. Ахметзянов после игры прямо сказал, что так подставлять команду нельзя.

Поэтому здесь ситуация для «Краснодара» предельно простая. Если даже ослабленный четырьмя дисквалификациями «Оренбург» сумеет снова отнять очки у лидера, это уже даст серьезный повод для критики.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» — «Динамо»: прагматизм Шварца

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В последние недели складывается ощущение, что команда Шварца стала не столько ярче, сколько взрослее — теперь она чаще выигрывает даже те встречи, в которых раньше частенько теряла очки. Последняя победа как раз была из этой серии. «Оренбург» долго держался, Осипенко не реализовал пенальти, несколько раз спасал Овсянников, но в самой концовке вышедший на замену Окишор все-таки сделал результат. В августе такой матч легко мог закончиться нулями, сейчас москвичи хотя бы научились дожимать. И удалось сделать это без Тюкавина, который отбывал дисквалификацию после «Спартака» (форварду впаяли две игры, но одну условно, так что теперь он снова доступен).

У хозяев настроение совсем другое. Перед прошлым туром казалось, что команда Альбы оживает: 2:0 с ЦСКА в Кубке, затем 3:1 с «Факелом». Но в Москве «Ростов» получил 0:3 от «Спартака» и почти ничего не создал — менее 0,3 xG за весь матч. После этого руководству клуба даже пришлось отдельно говорить, что доверие к Альбе сохраняется. Сама необходимость делать такое заявление уже о многом говорит.

Сейчас «Динамо» выглядит заметно устойчивее. Оно не всегда играет идеально, но научилось выжимать результат. «Ростов» же пока слишком ветреный.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Мх — ЦСКА: еще потери у армейцев

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

Еще две недели назад Мохамед Аззи был одним из лидеров махачкалинского «Динамо». Теперь он возвращается на «Анжи Арену» уже в форме ЦСКА — и очень вовремя для новой команды. Мойзес, Баринов и Гайич надолго выбыли, Акинфеев продолжает восстанавливаться, а после матча с «Рубином» армейцы потеряли еще и Рейса. Тот получил прямую красную, а затем еще толкнул арбитра, поэтому против махачкалинцев точно не сыграет.

Сам ЦСКА после восьми туров все еще не проигрывал в чемпионате, но с «Рубином» помучился. Обляков быстро забил с пенальти, однако уже на 15-й минуте удаление Рейса полностью поменяло сценарий матча. Больше часа армейцы играли в меньшинстве и в итоге удержали 1:1. Для команды с и без того короткой скамейкой любая новая потеря сейчас вдвойне неприятна.

Дмитрий Игдисамов уже несколько недель доказывает, что может удерживать команду в лидерах даже при таком недоборе, но запас прочности очевидно становится все меньше. И Дагестан — совсем не то место, где удобно проверять, сколько еще игроков основы можно вычеркнуть из состава без последствий.