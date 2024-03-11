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11 марта, 10:13

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о налоге на легионеров: «Уберите их тогда вообще»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» резко раскритиковал возможное введение налога на легионеров в РПЛ.

«Категорически против. Почему? Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен брать функцию государства и собирать налоги.

Считаю, что это просто неправильно. Все коллеги, с кем я общался, категорически против. И так тяжело клубам второй восьмерки. Появился телевизионный контракт более-менее нормальный. Легких путей не выбираем. Как это, сначала решили 13 легионеров, а потом это. Уберите легионеров тогда вообще. Давайте будем вариться в собственном соку. У всех контракты, а нам предлагают платить», — сказал Айдамиров «СЭ».

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

РПЛ
ФК Ахмат
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Источник: РПЛ планирует опубликовать даты ближайших матчей 18 марта
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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30.03 00:00
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