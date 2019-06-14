18:00 | Футбол — РПЛ

Источник: переговоры между "Спартаком" и "Порту" по "Зе Луишу" продолжатся на следующей неделе

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"Спартак" отклонил предложение "Порту" по покупке нападающего Зе Луиша, сообщает Maisfutebol. Португальский клуб предложил порядка восьми миллионов евро. Москвичи хотят получить не менее 10 миллионов. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

– Мы не можем сказать больше, – цитирует Maisfutebol директора московского клуба по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. – "Спартак" получил предложение и отклонил его. Что это значит? Мне не разрешено говорить об этом.

Предполагается, что "Порту" предложит 28-летнему нападающему четырехлетний контракт с зарплатой полтора миллиона евро в год, что на 400 тысяч меньше, чем в "Спартаке".

Зе Луиш в минувшем сезоне провел 36 матчей за "Спартак" и забил 14 мячей при четырех голевых передачах.

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