Источник: переговоры между "Спартаком" и "Порту" по "Зе Луишу" продолжатся на следующей неделе

"Спартак" отклонил предложение "Порту" по покупке нападающего Зе Луиша, сообщает Maisfutebol. Португальский клуб предложил порядка восьми миллионов евро. Москвичи хотят получить не менее 10 миллионов. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

– Мы не можем сказать больше, – цитирует Maisfutebol директора московского клуба по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. – "Спартак" получил предложение и отклонил его. Что это значит? Мне не разрешено говорить об этом.

Предполагается, что "Порту" предложит 28-летнему нападающему четырехлетний контракт с зарплатой полтора миллиона евро в год, что на 400 тысяч меньше, чем в "Спартаке".

Зе Луиш в минувшем сезоне провел 36 матчей за "Спартак" и забил 14 мячей при четырех голевых передачах.

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